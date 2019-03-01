"В важные моменты я лажал": Чендлер Риггз рассказал, из-за чего его уволили из сериала (Видео)

Новости культуры: Актер признался, что он не оправдал возложенных надежд.

Зрители сериала "Ходячие мертвецы" были шокированы девятой серией восьмого сезона, в котором был убит Карл, один из ключевых персонажей. Фанаты долго задавались вопросом, почему продюсеры так неожиданно исключили сына Рика "из игры". А отец актера Чендлера Риггза, игравшего Карла, и вовсе подал в суд на AMC за незаконное увольнение сына. Вскоре нашлась разгадка этого сложного вопроса.

Просто у Чендлера Риггза больше не получалось показывать зрителям качественную игру и справляться со своими обязанностями. Молодой актер не оправдывал возложенных на него надежд, и поэтому продюсеры сериала решили резко прервать жизнь героя Чендлера.

19-летний актер признался:"Думаю, я мог похвастаться приличной игрой в течение первых сезонов, а затем я обленился, надо было больше времени уделять подготовке к роли. В важные моменты я лажал". Также он согласился с комментарием одного их поклонников "Ходячих мертвецов" на сайте Reddit, в котором было сказано, что, начиная с четвертого сезона, Риггз стал недостаточно убедителен в роли Карла.

"Оглядываясь назад, я понимаю, что все было сделано в интересах шоу. Если бы меня не убили, я бы не стал играть лучше. Не поймите меня неправильно, мне нравилось играть Карла, но я бы отвлекался на учебу в колледже, и мой персонаж только пострадал бы от этого. Так уже было, когда я совмещал съемки и учебу в старшей школе», – добавил Чендлер Риггз.