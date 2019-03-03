Замечательные французские фильмы, которые вы скорее всего пропустили (Фото)

В этом списке нет "Амели", "1+1" или "Бобро поржаловать!" - вполне возможно, что эти фильмы вы уже видели. По десять раз. Но в этом списке вы найдете то кино, которое вышло на экраны уже в нашем веке и которое по тем или иным причинам могло проскочить мимо вас. Не все перечисленные комедии уморительны до надрыва живота - это все-таки французское кино. Так что порой юмор может быть деликатным и старательно спрятанным от глаз грубого, неотесанного зрителя.