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Воскресенье, 03.03.2019
Замечательные французские фильмы, которые вы скорее всего пропустили (Фото)
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Замечательные французские фильмы, которые вы скорее всего пропустили (Фото)

В этом списке нет "Амели", "1+1" или "Бобро поржаловать!" - вполне возможно, что эти фильмы вы уже видели. По десять раз. Но в этом списке вы найдете то кино, которое вышло на экраны уже в нашем веке и которое по тем или иным причинам могло проскочить мимо вас. Не все перечисленные комедии уморительны до надрыва живота - это все-таки французское кино. Так что порой юмор может быть деликатным и старательно спрятанным от глаз грубого, неотесанного зрителя.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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Фильм, Комедия, Французские комедии.
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