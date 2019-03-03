Глава студии Warner ответил на критику "Фантастических тварей 2"

Новости культуры: Глава студии Warner ответил на критику "Фантастических тварей: Преступления Грин-де-Вальда".

Схлынувшая эйфория позволила фанатам поттерианы разглядеть, что за радостной новостью о "возрождении" франшизы, пусть уже в формате приквела, скрывается посредственный сценарий и топорная актерская игра отдельных участников каста. Не удивительно, что сиквел "Фантастических тварей" критиковало куда больше фанатов – и вот теперь эту критику решил прокомментировать глава студии.

Кевин Цудзихара в интервью LA Times признал, что второй фильм не показал таких же хороших результатов, как первый, и заодно рассказал, что Джоан Роулинг работает над сценарием третьей части и намерена "все исправить".

"Да, второй фильм не показал таких же хороших результатов, как первый, но, думаю, мы знаем, что нам необходимо сделать, чтобы третий фильм получился даже лучше, чем первый", – прокомментировал глава Warner Bros. "Джоан Роулинг очень упорно работает над сценарием третьей части, и мы собираемся на этот раз все сделать правильно", – добавил он.

Второй фильм франшизы получил смешанные отзывы критиков и зрителей, оказавшись худшим по кассовым сборам фильмом всей вселенной "Гарри Поттера": "Преступления Грин-де-Вальда" заработали по миру 653 миллиона долларов, обновив антирекорд по худшим сборам, ранее принадлежавший "Узнику Азкабана" (796 миллионов).

Как именно Роулинг и Warner Bros. собираются "все исправить", узнаем в декабре 2020 года, когда "Фантастические твари 3" появятся в прокате.