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Понедельник, 04.03.2019
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Новинки кино: что можно посмотреть на этой неделе (Видео)

Новинки кино: что можно посмотреть на этой неделе (Видео)
17:26 Сегодня Телеграф www.segodnya.ua Фото: YouTube

Новости культуры: С 7 марта в украинских кинотеатрах выйдут новые премьеры фильмов.

Зрители смогут посмотреть новую комедию с Алеком Болдуином и Сальмой Хайек в главных ролях, супергеройский блокбастер, бельгийский детский анимационный фильм, украинскую музыкальную комедию, а также драму с Джулией Робертс.

"Капитан Марвел"

Это 21-й по счету супергеройский фильм из вселенной комиксов Marvel. Действие фильма разворачивается в 1990-х годах. По сюжету героиня Кэрол Дэнверс стала Капитаном Марвел после того, как Земля оказалась в центре межгалактического противостояния двух инопланетных миров. Вместе с Ларсон в трейлере появляются Сэмюэл Л. Джексон в образе Ник Фьюри, Кларк Грегг в образе агента Колсона и Джуд Лоу, который играет наставника Кэрол. Также в этой истории примут участие Джемма Чан, Ли Пейс, Бен Мендельсон, МакКенна Грейс, Аннетт Бенинг и Джимон Хонсу.

"Королевский корги"

В центре сюжета история веселого щенка породы корги Рекс, который является любимым питомцем королевы. По стечению обстоятельств пес вынужден покинуть дворец и оказаться на улицах Лондона. Рекс вынужден пройти нелегкий путь, чтобы вернуться обратно к королеве. Здесь щенок обретает новых друзей. Персонажей мультфильма озвучивают Том Кортни, Джон Калшоу, Кулвиндер Гир, Сара Хэдлэнд и другие актеры.

Появился первый трейлер мультфильма "Королевский корги" (Видео)

"Гуцулка Ксеня"

Сюжет картины создан по мотивам произведений Ярослава Барнича. Адаптировала сценарий для киноленты и воплотила его в жизнь талантливая Елена Демьяненко. В центре комедии - молодой парень Яро, который живет в Америке. Однако парень вынужден вернуться в Украину, ведь его отец перед смертью завещал миллион долларов. И получить немалую сумму парень сможет только после бракосочетания с сознательной украинкой. Найти невесту парень решает в колоритной Ворохте.

"Бен вернулся"

Новый трейлер фильма "Хеллбой: Восстание кровавой королевы" (Видео)

Это история о 19-летним парнем Беном Бернсом, у которого есть наркотическая зависимость и проблемы с законом. Когда он неожиданно возвращается домой к своей ничего не подозревающей семье накануне Рождества, его мать Холли очень радует такой сюрприз, но вскоре она понимает, что Бен все еще связан со своей преступной компанией. На протяжении 24 часов, которые могут навсегда изменить их жизни, Холли решает сделать все, что в ее силах, чтобы защитить своего сына и сохранить семью.

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