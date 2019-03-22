Голливуд-обманщик: снимки, показывающие кинематограф наизнанку (Фото)

В кинематографе все больше используют современных технологии и компьютерную графику. При этом пейзажи, лица и обстановка в кадре выглядят очень реалистично - Голливуд может искусно "обманывать".