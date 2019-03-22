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В Сети появился трейлер фильма "Джон Уик. Глава 3 – Парабеллум" (Видео)

В Сети появился трейлер фильма "Джон Уик. Глава 3 – Парабеллум" (Видео)
10:40 Пт, 22 Март 2019 Телеграф СЕГОДНЯ Фото: Твиттер

Новости культуры: На YouTube-канале студии Lionsgate опубликован новый трейлер фильма с Киану Ривзом в главной роли.

Киностудия Lionsgate Movies опубликовала новый трейлер грядущего фильма "Джон Уик. Глава 3. Парабеллум", главную роль в котором исполнит голливудский актер Киану Ривз.

Режиссером картины стал Чад Стахелски. Помимо Киану Ривза, в фильме снялись такие актеры, как Холли Берри, Джейсон Манцукас, Иэн МакШейн, Анджелика Хьюстон и другие. В режиссерском кресле - Чад Стахелски. 

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Напомним, что главный герой саги (которого как раз и играет Киану Ривз - Прим.Ред.) – это элитный наемный убийца, который желает отойти от дел и удалиться на покой, но при этом сам становится желанной целью для киллеров всего мира.

По сюжету, Джон Уик никак не может уйти на покой и теперь вынужден удариться в бега. За его голову назначили награду в 14 миллионов долларов, поскольку Джон совершил убийство на территории отеля "Континенталь", тем самым нарушив его основное правило. Жертвой оказался один из криминальных боссов, открывший контракт. И хотя с Уиком уже должны были расправиться члены "Гильдии убийц", менеджер "Континенталя" Уинстон (Иэн МакШэйн) дал ему час форы до того, как он получит статус "экскоммьюникадо". Джону придется применить все свои знания, полученные во время работы наемным убийцей, чтобы покинуть Нью-Йорк живым.

Премьера фильма на большом экране состоится в мае 2019 года.

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Фильмы, Кино, Трейлер, Смотреть, Джон Уик. Глава 3 Парабеллум.
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