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Риз Уизерспун – 43: лучшие роли актрисы

Риз Уизерспун – 43: лучшие роли актрисы
15:46 Пт, 22 Март 2019 Телеграф СЕГОДНЯ Фото: Твиттер

Новости культуры: Сегодня, 22 марта свой день рождения отмечает голливудская звезда Риз Уизерспун.

Актриса снялась также в сериале "Большая маленькая ложь".

Она известна ролями "умных блондинок" и серьезных женщин. Мы сделали не небольшую подборку фильмов с участием Риз Уизерспун.

"Жестокие игры", 1999 

В киноленте юная Риз снялась с Сарой Мишель Геллар и Райаном Филиппом, который на тот момент был ее мужем. Большой славы роль влюбленной и невинной девушки не принесла, однако, актрису начали узнавать. А сыграла она действительно безупречно. По сюжету, скромная и юная девушка знакомится с развязным бабником, который в нее влюбляется. Однако, любовные игры – самые жестокие.

"Блондинка в законе", 2001 

Фильм стал важным поворотным пунктом в карьере Риз Уизерспун. Роль Элл Вудс стала прорывом и принесла актрисе номинацию на "Золотой глобус". После роли блондинистой, но очень умной девушки, Риз стала любимой блондинкой Голливуда и остается такой до сих пор.

"Переступить черту", 2004 

Риз получила широкое признание критиков, сыграв Джун Картер, жену Джонни Кэша. За роль актриса была удостоена многочисленных наград, включая премии "Оскар", "Золотой глобус" и BAFTA за лучшую женскую роль. Эта биографическая лента посвящена истории жизни легендарного певца в стиле кантри Джонни Кэша и его второй жены Джун Картер. Фильм глубокий и сложный.

"Дикая", 2014 

Фильм основан на автобиографической книге Шерил Стрэйд, Риз и сыграла ее в киноленте. История о том, как Стрэйд решает в одиночку пройти тихоокеанскую туристическую тропу длиной в 1100 миль (1800 километров), чтобы избавиться от душевных страданий. Сложно не только повторить такое, но и сыграть, но Уизерспун это удалось.

"Большая маленькая ложь", 2017 

Мини-сериал, где Риз сыграла Мадлен Маккензи. На благотворительном балу в школе происходит убийство, однако имя жертвы до конца последней серии не называется. Сериал рассказывает о нескольких месяцах, предшествовавших происшествию.

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Кино, Актеры, Риз Уизерспун, Актриса, Смотреть.
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