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Известна дата последнего сезона популярного сериала "Сверхъестественное" (Видео)

Известна дата последнего сезона популярного сериала "Сверхъестественное" (Видео)
16:35 Сб, 23 Март 2019 Телеграф www.popcornnews.ru Фото: Instagram

Новости культуры: Казалось бы, еще совсем недавно звезды "Сверхъестественного" обещали нам, что готовы играть братьев Винчестеров еще много-много лет.

И тут вдруг объявляют, что 15 сезон сериала станет последним. И да - это официально.

Для подавляющего большинства фанатов "Сверхъестественного" это станет шоком (и мы заранее извиняемся, что испортили этой новостью чьи-то выходные), но в Instagram звезд сериала появилось видео с официальным объявлением о завершении "Сверхов". Джаред Падалеки, Дженсен Эклс и Миша Коллинз обратились к фанатам сериала с печальной новостью.

"Мы хотели, чтобы вы услышали эту новость лично от нас", - говорит в видеоролике Джаред. Звезды "Сверхъественного" поблагодарили фанатов, давно ставших "семьей", и призвали сохранить слезы и эмоции для финала - а вот причину столь неожиданного решения о завершении сериала так и не назвали ни в одном видео ролике, ни во втором. "Мы только что рассказали нашей съемочной группе, что, хотя мы очень рады грядущему 15-му сезону, он станет для нас последним, - говорит в видео Эклс. - 15 лет сериала, который совершенно точно изменил и мою жизнь, и, я знаю, жизнь вот этих двух ребят. И мы просто хотели, чтобы вы услышали это он нас: хотя мы очень рады следующему году, это будет финал".

 
 
 
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The rest of the vid. #spnfamily for life.

Публикация от Jensen Ackles (@jensenackles)

Видео Дженсен Эклс сопроводил таинственной надписью, которую можно трактовать как угодно - то ли это завуалированный призыв для фанатов не терять надежду и ждать анонса, например, какого-нибудь спин-оффа, то ли попытка утешить, давая непонятную надежду на какое-нибудь потенциальное продолжение/ребут/ремейк в далеком будущем. В общем, понимайте как хотите:

"Ну что ж, это официально: еще один раунд для братьев Винчестер. Хотя на самом-то деле ничего в "Сверхъестественном" на самом деле не кончается навсегда… Не так ли? ;)"

Известны даты финальных серий "Сверхъестественного" и "Наследия"

 
 
 
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Well, it’s official. One more round for the Winchester brothers. Though nothing ever really ends in Supernatural...does it?

Публикация от Jensen Ackles (@jensenackles)

Уже известно, что 15-й и по совместительству финальный сезон "Сверхъестественного" будет состоять из 20 эпизодов - и, таким образом, сериал прекратит свое существование на 327-й серии. На 15-й сезон канал CW продлил "Сверхъестественное" в начале января этого года наряду с 10 другими своими сериалами, включая "Зачарованных" и "Ривердейл". Кстати, в сезоне 2019-2020, помимо "Сверхов", закончится и еще один популярный сериал CW - "Стрела", 8-й сезон которого станет финальным.

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Instagram, Видео, Дата выхода, Последний сезон, Сверхъестественное, Дата окончания сериала.
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