Docudays UA: в Киеве стартовала фестивальная неделя документального кино

Новости культуры: Docudays UA - это ежегодный фестиваль, в рамках которого существуют разнообразные проекты по популяризации и развитию документалистики.

Его цель: формирование активной гражданской позиции и повышение уровня соблюдения прав человека в Украине.

В рамках фестиваля проводятся показы по всей Украине самого талантливого и самого актуального документального кино со всего мира. Также организуется турне украинских документальных фильмов и фотовыставок за рубежом.

Фестиваль Docudays UA в этом году

Фестиваль Docudays UA-2019 начался с поддержки украинских политзаключенных Кремля, пленных моряков и Олега Сенцова.

Фестиваль открыл фильм "Беллингкэт". Правда в мире постправды". В нем нидерландский документалист Ганс Пул художественным путем рассказывает о том, как команда журналистов "Беллингкэт" расследует резонансные преступления. Одно из самых громких - сбивание малайзийского Боинга в небе Донбасса.

"Поспорить с доказательствами, которые собрали коллеги, сложно. Материалы, изложенные в фильме, нередко используют для того, чтобы установить истину", - сказал российский журналист Павел Каныгин.

Пользуясь открытыми источниками журналисты "Беллингкэт" первыми выяснили, что "Бук", из которого выпустили ракету по пассажирскому лайнеру, привезли из России.

Именно журналисты "Беллингкэт" первые на международном уровне показали доказательства того, как Россия вторглась на территорию Украины в 2014 году. Они исследовали спутниковые снимки российско-украинской границы. И показали как за несколько месяцев в полях и лесополосах вдали от официальных пунктов пропуска появились грунтовые дороги.

По ним и заходила в Украину техника и войска из России. Это уникальный пример того, как цифровой мир влияет на человечество. Несмотря на попытки Кремля изолировать население от правды, благодаря современным технологиям ее в России знают.

Фестиваль ежегодно собирает в своих залах сознательную аудиторию. Каждый фильм становится темой для размышлений. Ведь на языке кино художники рассказывают о самых больших вызовах человечества - войнах, экологических катастрофах - и индивидуальных историях людей из разных уголков мира.

"Мы не только показываем кино, мы еще и говорим о нем. Стараемся привлечь к дискуссии как можно больше режиссеров и продюсеров, которые ждут встречи со зрителем", - отметила программный координатор Docudays UA Дарья Бассель.

Всего в рамках фестиваля покажут 76 фильмов из разных уголков мира. Это уникальная возможность увидеть в течение недели редкие и ценные документальные кадры, которые в прокат в Украине не выходят. Продлится фестиваль до 30 марта.