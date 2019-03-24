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Воскресенье, 24.03.2019

Вышел трейлер хоррор-триллера "Ма" с Октавией Спенсер (Видео)

Universal Pictures презентовала новый трейлер хоррор-триллера "Ма" компании Blumhouse и продюсера Джейсона Блума. Фильм рассказывает об одинокой женщине, которая завоевывает доверие группы подростков и разрешает им устроить вечеринку в своем доме. Для детей это не закончится ничем хорошим. Также в фильме играют: Люк Эванс, Джульетт Льюис, Эллисон Дженни и Доминик Берджесс. Премьера фильма намечается на 11 июля.
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Фильм, Трейлер, Октавия Спенсер, Джейсон Блум, Blumhouse, Ма, Хоррор-триллер.
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