Вышел трейлер хоррор-триллера "Ма" с Октавией Спенсер (Видео)

Universal Pictures презентовала новый трейлер хоррор-триллера "Ма" компании Blumhouse и продюсера Джейсона Блума. Фильм рассказывает об одинокой женщине, которая завоевывает доверие группы подростков и разрешает им устроить вечеринку в своем доме. Для детей это не закончится ничем хорошим. Также в фильме играют: Люк Эванс, Джульетт Льюис, Эллисон Дженни и Доминик Берджесс. Премьера фильма намечается на 11 июля.