Даша-путешественница теперь фильм: трейлер экранизации мультфильма (Видео)

В Сети появился трейлер экранизации популярного мультсериала "Даша-путешественница". Соответствующее видео было опубликовано на YouTube-канале Nickelodeon. Новый фильм получил название "Дора и Затерянный город". Главную роль исполнила Изабела Монер ("Трансформеры: Последний рыцарь"). Также в фильме снялись Ева Лонгория, Майкл Пенья, Темуэра Моррисон, Мадлэн Медден. Персонажа по имени Жулик озвучил Бениссио Дель Торо, а обезьянку Башмачка — Дэнни Трэхо.