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Понедельник, 25.03.2019

Даша-путешественница теперь фильм: трейлер экранизации мультфильма (Видео)

В Сети появился трейлер экранизации популярного мультсериала "Даша-путешественница". Соответствующее видео было опубликовано на YouTube-канале Nickelodeon. Новый фильм получил название "Дора и Затерянный город". Главную роль исполнила Изабела Монер ("Трансформеры: Последний рыцарь"). Также в фильме снялись Ева Лонгория, Майкл Пенья, Темуэра Моррисон, Мадлэн Медден. Персонажа по имени Жулик озвучил Бениссио Дель Торо, а обезьянку Башмачка — Дэнни Трэхо.
showdream.org
Фото: Скриншот
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Фильм, Экранизация, Мультсериал, Даша-путешественница.
22:09 Вс, 24 Март 2019 Телеграф
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