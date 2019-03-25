Продолжение "Темной башни" Кинга в виде сериала: подробности

Новости культуры: Стали известны подробности о сериале по цыклу романов Стивена Кинга "Темная башня".

Еще до выхода полнометражной экранизации цикла романов Стивена Кинга "Темная башня" было заявлено, что фильм получит продолжение в виде сериала. Однако когда экранизация с участием Идриса Эльбы в роли Стрелка и Мэттью МакКонахи в роли Человека в черном была раскритикована и экспертами, и фанатами, судьба сериала оказалась под вопросом, сообщает oKino.ua.

Тем не менее, Эльба выразил готовность принять участие в сериале, если его таки будут снимать. Теперь Amazon наконец-то дал пилоту зеленый свет и назначил куратором проекта Глена Маззару, бывшего продюсера "Ходячих мертвецов". Однако с фильмом сериал вряд ли будет иметь что-то общее.

Как уточняет Deadline, действие шоу развернется за годы до событий, описанных в фильме, и расскажет о юности Стрелка, о его первой любви и о первом конфликте с Человеком в черном. Стрелка сыграет 25-летний британский актер Сэм Страйк из сериала "Охотник за разумом", а роль его отца исполнит финский актер Яспер Пяякконен из сериала "Викинги" и фильма "Черный клановец".