Первый трейлер режиссерского дебюта Бри Ларсон "Магазин единорогов" (Видео)

Режиссерский дебют оскаровской лауреатки называется "Магазин единорогов", и случился он, на самом деле, еще в 2017 году на кинофестивале в Торонто. Однако для широкой публики картина станет доступна лишь сейчас благодаря потоковому сервису Netflix, предусмотрительно выкупившему права на показ незадолго до премьеры "Капитана Марвел". Согласно сюжету, эксцентричную Кит исключают из художественной школы, из-за чего ей приходится устраиваться на скучную офисную работу. Родители девушки хотят, чтобы она наконец повзрослела, однако Кит мечтает лишь об одном — завести домашнего единорога. В картине также снимаются Сэмюэл Л. Джексон, Джоан Кьюсак, Брэдли Уитфорд.