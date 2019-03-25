Сегодня Саре Джессике Паркер – 54: лучшие роли актрисы

Новости культуры: В понедельник, 25 марта, знаменитая голливудская актриса Сара Джессика Паркер празднует день рождения – звезде исполнилось 54 года.

Паркер наиболее известна по роли Кэрри Брэдшоу – журналистки и писательницы в сериале "Секс в большом городе". Всего на счету Сары Джессики почти четыре десятка работ в кино. Впервые на экранах она появилась 40 лет назад, в 14-летнем возрасте сыграв эпизодическую роль в фильме "Богатые дети".

Сара играла как положительных, так и отрицательных героев. В некоторых фильмах ей даже приходилось играть собак. Настоящим звездным часом, принесшим ей всемирную славу, стал сериал "Секс в большом городе" (1998-2004 годы).

За роль Брэдшоу Сара Джессика Паркер получила четыре награды "Золотой глобус" и две статуэтки "Эмми", при чем за одну и ту же роль в одном и том же сериале получала премии в номинациях и "Лучшая актриса", и "Худшая актриса".

Мы подобрали небольшую подборку фильмов, в которых снялась Паркер.

"Медовый месяц в Лас-Вегасе", 1992

Сара Джессика снялась вместе с Николасом Кейджем. По сюжету, парень из Нью-Йорка Джек Сингер, зарабатывающий на жизнь частным сыском. Он давно встречается со своей подругой Бетси, которую искренне считает любовью всей своей жизни. Но Джек дал странный обет своей матушке, лежащей на смертном одре, – никогда и ни при каких обстоятельствах не жениться. Бэтси, естественно, такое положение вещей не устраивает. После некоторых колебаний Джек посылает призрак покойной старушки ко всем чертям и везет Бэтси в Вегас, чтобы там, наконец, и пожениться.

"Привет семье!", 2005

Действие происходит в вымышленном городе Тайер в штате Массачусетс в рождественские праздники. Семья Стоунов отличается редкостным единением и взаимопониманием. В этом фильме собрано все – борьба с раком, глухонемой сын-гей, который живет с чернокожим парнем, и все всех любят. А вот будущую невестку играет Паркер. Семейка решает вынести молодым свое решительное "фэ"с намечающимся положением вещей.

"Любовь и прочие неприятности", 2006

В фильме Сара Джессика Паркер сыграла вместе с Мэттью Макконахи. Это история о том, как, несмотря на свои 30 с лишним лет, Трипп никак не решается покинуть отчий дом и обзавестись собственной семьей. На это у него всякий раз находятся веские, по его мнению, причины. Но однажды родители Триппа сами взялись за устройство его судьбы. Они наняли красивую и талантливую девушку, надеясь, что их сын, влюбившись в неё, наконец оставит их дом.

"Супруги Морган в бегах", 2009

Джессика Паркер сыграла в картине с Хью Грантом. По сюжету, брак адвоката Пола и агента по недвижимости Мерил Морган близок к распаду. Супруг был уличен в неверности и теперь не знает как загладить вину. Во время ужина, когда Морганы обсуждали развод, неподалеку произошло убийство одного из клиентов Мерил и они стали невольными и нежелательными свидетелями. Морганам приходится принять программу защиты свидетелей, так как на них уже началась охота.

"Секс в большом городе", 2008

Это полнометражное продолжение культового сериала с Сарой Джессикой Паркер, Синтией Никсон, Кристин Дэвис и Ким Кэтролл в главных ролях. Действия фильма разворачиваются после окончания сериала и показывают, как сложились судьбы девушек после. Кэрри Брэдшоу и Биг живут совместной жизнью, и в начале фильма Биг покупает им общую квартиру в великолепном пентхаусе. Они решают пожениться, но, как всегда, судьба вносит свои коррективы.