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Сегодня Кире Найтли – 34: лучшие роли актрисы (Видео)

Сегодня Кире Найтли – 34: лучшие роли актрисы (Видео)
14:00 Вт, 26 Март 2019 Телеграф СЕГОДНЯ Фото: Instagram

Новости культуры: 34 года сегодня исполнилось Кире Найтли – актрисе с прекрасным чувством вкуса и чутьем на хорошие роли.

Актриса всегда выглядит ухоженно и свежо.

Кира Найтли – британская актриса. Двукратная номинантка на премию "Оскар". Кира Кристина Найтли родилась в Лондоне в марте 1985 года. Ее появление на свет состоялось благодаря родительской сделке.

Актерская биография Киры Найтли началась рано. Маленькие роли в кино девочка играла с 3-летнего возраста. В 6 лет у нее уже был собственный агент. А в 7-летнем возрасте Кира дебютировала в картине "Королевский праздник". Посещение кастингов с тех пор становится регулярным.

26 марта свой день рождения отмечает известная британская актриса Кира Найтли. Звезде исполняется 34 года. Сегодня мы сделали небольшую подборку фильмов с участием Киры Найтли.

"Звездные войны. Эпизод I: Скрытая угроза", 1999 

Это четвертый фильм, выпущенный в рамках киносаги "Звездные войны". Джордж Лукас пригласил ее на роль двойника Королевы - Сабе. Более того, на съемочной площадке Кире иногда приходилось подменять Натали Портман. После выхода фильма этот факт был замечен только специалистами и внимательными зрителями, а многие были уверены, что обе роли - и Амидалу, и Сабе - сыграла Натали Портман.

"Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины", 2003 

Появление на экране в компании Джонни Деппа и Орландо Блума сделало Киру популярной. После этого актриса снялась в двух последующих сиквелах "Пиратов Карибского моря". Именно роль Элизабет принесла Кире признание и открыла двери в следующие кинопроекты.

"Реальная любовь", 2003 

Трагикомедия, которая стала традиционным рождественским фильмом. Кира сыграла девушку Джцльет, которая выходит замуж, но выяснятся, что друг супруга в нее влюблен.

"Гордость и предубеждение", 2005 

За роль Элизабет Беннет в последнем фильме Кира Найтли была номинирована на "Оскар" как лучшая актриса. По сюжету, в семье дворянина мистера Беннета пять девиц на выданье - Джейн, Элизабет, Мэри, Китти и Лидия. Миссис Беннет, обеспокоенная тем, что имение Лонгборн наследуется по мужской линии, изо всех сил стремится подыскать выгодные партии для дочерей. На одном из балов сёстры Беннет представлены мистеру Бингли, богатому холостяку, недавно поселившемуся в Незерфилде, и его другу, мистеру Дарси.

"Колетт", 2018 

Дерзкая и талантливая Колетт пишет гениальные произведения, которые ее муж Вилли, посредственный писатель, выдает за свои. Книги становятся бестселлерами, а богемная пара превращается в сенсацию высшего света Парижа. Но когда Вилли пытается заставить Колетт написать еще один роман, она начинает борьбу за творческую свободу, бросая вызов общественным понятиям о литературе, моде и сексуальности.

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Фильмы, Кино, Кира Найтли, День рождения, Смотреть, 26 марта.
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