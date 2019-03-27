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Среда, 27.03.2019
Один в один: как выглядят дублеры голливудских актеров (Фото)
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Один в один: как выглядят дублеры голливудских актеров (Фото)

Так классно наблюдать за тем, как наши любимые актеры в фильмах совершают опасные трюки, устраивают погони, эпично сражаются. Однако мы забываем, что чаще всего эти немыслимые кинодействия совершают дублеры. Это тяжело и трудно даже для профессионалов, которые в основном остаются за кадром. Пришло время узнать хотя бы их имена и как они выглядят.
wuzzup.ru
Фото: wuzzup.ru
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Актеры, Кинематограф, Дублеры, Голливудские актеры.
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