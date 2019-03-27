В Украине суд снял запрет с сериала "Сваты"

Новости культуры: Популярный сериал Сваты снова разрешили к показу на территории Украины.

Украинский комедийный сериал Сваты, созданный студией Квартал 95, был запрещен к показу на территории Украины с 29 ноября 2017 года. Как оказалось, СБУ до января 2019 года не могли назвать причину, по которой приняли такое решение. После этого рейтинг телеканала 1+1 снизился на 10%.

Однако теперь Окружной административный суд Киева огласил решение о деле про запрет Сватов в Украине. Так, сериал официально разрешили к просмотру на территории страны, а российскому актеру Федору Добронравому отменили запрет на въезд в Украину.

"В частности, суд признал противоправными действия Службы безопасности по подготовке справки о наличии оснований для принятия постановления о запрете на въезд гражданину РФ Федору Добронравову и отменил соответствующее постановление", – прокомментировали в суде.