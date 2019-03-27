Секретная операция: появился убойный трейлер мультфильма "Angry Birds в кино 2" (Видео)

Зрителей ожидает новая история сердитых птичек и свинок. Стоит отметить, что во второй части противостояние между знаменитыми сердитыми птичкам и их заклятыми врагами свинками выходит на совершенно новый и неожиданный уровень. Режиссером выступил Туроп Ван Орман, ответственный за анимационный сериал "Время приключений". Премьера мультфильма запланирована на август 2019 года. Украинская премьера мультфильма "Angry Birds в кино 2" ожидается в сентябре 2019 года.