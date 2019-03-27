Главный актер "Ганнибала" сыграет в 8 сезоне сериала "Родина"

Новости культуры: Хью Дэнси возвращается в Showtime, с которым он уже успел поработать, чтобы сыграть в последнем сезоне сериала "Родина".

В августе прошлого года президент Showtime Дэвид Невинс официально заявил, что восьмой сезон "Родины" будет заключительным. По словам Невинса, сериал ждут логическое завершение и впечатляющий финал. Несмотря на недовольство некоторых фанатов, их ждет приятный сюрприз, потому что к актерскому составу присоединился звезда "Ганнибала" и супруг Клэр Дэйнс Хью Дэнси.

Муж Клэр Дэйнс Хью Дэнси сыграет в последнем сезоне сериала "Родина"

Представив дебютный трейлер своего следующего фильма Late Night с Эммой Томпсон, Хью Дэнси подписал контракт с телеканалом Showtime. Издание Deadline сообщило, что в грядущем сезоне "Родины" актер исполнит роль опытного консультанта из Вашингтона Джона Забела. Герой займет пост советника президента по внешней политике и станет грозным врагом Сола Беренсона (Мэнди Пэтинкин). Для Дэнси эта роль ознаменовала возвращение в Showtime.

Очевидно, в восьмом и последнем сезоне "Родины" Кэрри Мэтисон (Клэр Дэйнс) и Сола Беренсона ждут еще более тяжелые испытания, поскольку первой предстоит восстановиться после событий в России, а второго отправят на мирные переговоры в Афганистан с целью прекратить "вечную войну".

Напомним,что в седьмом сезоне "Родины" бывший офицер ЦРУ Кэрри Мэтисон оставила работу в Белом доме и поселилась у своей сестры Мэгги в Вашингтоне, где боролась с администрацией президента Элизабет Кин, пытаясь освободить сотни членов разведывательного сообщества, арестованных по ее приказу.