Скачать
Четверг, 28.03.2019
Британский парламент проголосовал против 8 вариантов Brexit
Британский парламент проголосовал против 8 вариантов Brexit
В Сумской области мужчина убил и сжег товарища
В Сумской области мужчина убил и сжег товарища
Владимир Сидоренко: У Гвоздика есть "плюха"
Владимир Сидоренко: У Гвоздика есть "плюха"
Разработан синтетический алкоголь без негативных эффектов
Разработан синтетический алкоголь без негативных эффектов

Главный актер "Ганнибала" сыграет в 8 сезоне сериала "Родина"

Главный актер "Ганнибала" сыграет в 8 сезоне сериала "Родина"
22:21 Ср, 27 Март 2019 Телеграф www.popcornnews.ru Фото: Instagram

Новости культуры: Хью Дэнси возвращается в Showtime, с которым он уже успел поработать, чтобы сыграть в последнем сезоне сериала "Родина".

В августе прошлого года президент Showtime Дэвид Невинс официально заявил, что восьмой сезон "Родины" будет заключительным. По словам Невинса, сериал ждут логическое завершение и впечатляющий финал. Несмотря на недовольство некоторых фанатов, их ждет приятный сюрприз, потому что к актерскому составу присоединился звезда "Ганнибала" и супруг Клэр Дэйнс Хью Дэнси.

Муж Клэр Дэйнс Хью Дэнси сыграет в последнем сезоне сериала "Родина"

Представив дебютный трейлер своего следующего фильма Late Night с Эммой Томпсон, Хью Дэнси подписал контракт с телеканалом Showtime. Издание Deadline сообщило, что в грядущем сезоне "Родины" актер исполнит роль опытного консультанта из Вашингтона Джона Забела. Герой займет пост советника президента по внешней политике и станет грозным врагом Сола Беренсона (Мэнди Пэтинкин). Для Дэнси эта роль ознаменовала возвращение в Showtime.

Эмилия Кларк откровенно рассказала о съемках "Игры престолов"

Очевидно, в восьмом и последнем сезоне "Родины" Кэрри Мэтисон (Клэр Дэйнс) и Сола Беренсона ждут еще более тяжелые испытания, поскольку первой предстоит восстановиться после событий в России, а второго отправят на мирные переговоры в Афганистан с целью прекратить "вечную войну".

Напомним,что в седьмом сезоне "Родины" бывший офицер ЦРУ Кэрри Мэтисон оставила работу в Белом доме и поселилась у своей сестры Мэгги в Вашингтоне, где боролась с администрацией президента Элизабет Кин, пытаясь освободить сотни членов разведывательного сообщества, арестованных по ее приказу.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кино, Актеры, Знаменитости, Звезды, Актер, Знаменитость, Родина, Ганнибал, Хью Денси, Дэнси, Сериал Родина, Сериал Ганнибал, 8 сезон сериала "Родина".
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Кейт Миддлтон ответила на вопрос о четвертом ребенке
02 Муж королевы Елизаветы после ДТП пересел на очень необычный транспорт
03 Кропивницкий всколыхнули два мощных взрыва (Фото, Видео)
04 Националисты в Виннице устроили дебош на встрече с Порошенко
05 Президент объяснил, почему Украина не ведет диалог с Москвой
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Пожар в Кропивницком ликвидирован (Фото)
Пожар в Кропивницком ликвидирован (Фото)
ГБР задержали майора полиции за взятку (Фото)
ГБР задержали майора полиции за взятку (Фото)
Порошенко о дебатах: Нужна компетентность и профессионализм
Порошенко о дебатах: Нужна компетентность и профессионализм
Ученые могут узнать, что было до Большого взрыва
Ученые могут узнать, что было до Большого взрыва
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь