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"Слуга Народа 3. Выбор": смотреть онлайн 1 серия (Видео)

"Слуга Народа 3. Выбор": смотреть онлайн 1 серия (Видео)
08:16 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости культуры: Как продолжилась история главного героя Василия Голобородька - смотрите у нас.

Вчера, 27 марта вышла 1 серия 3 сезона политического сериала "Слуга народа".

В сюжете первой серии Президент попадает в тюрьму по обвинению в организации государственного переворота.

Место Голобородька занимает его политический оппонент - Дмитрий Суриков. В ходе серии стает ясно, что он только первый представитель "темных сил" политики Украины, через которого прийдется пройти народу.

"Слуга народа": история создания популярного сериала

В главных ролях сериала по прежнему Владимир Зеленский, Евгений Кошевой, Станислав Боклан, Ольга Жуковцова, Елена Кравец, Валерий Жидков, Мика Фаталов, Александр Пикалов и Юрий Крапов.

Впервые сериал "Слуга народа" зрители увидели в 2015 году. В сериале сыграли актеры "Студии "Квартал 95" и другие известные украинские артисты. Последняя 24 серия второго сезона вышла на экраны в ноябре 2017.

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Сериал, Премьера, 3 сезон, Политический сериал, Украинский сериал, "Слуга народа", 3 сезон 1 серия, Слуга Народа 3. Выбор.
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