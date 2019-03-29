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BAFTA 2019: список номинантов премии

BAFTA 2019: список номинантов премии
12:03 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Твиттер

Новости культуры: Соответствующую информацию обнародовали на официальном сайте BAFTA.

Представители Британской академии кинематографических и телевизионных искусств (BAFTA) объявили полный список номинантов на премию BAFTA TV Awards-2019. Вручение наград состоится в Королевском фестивальном зале в воскресенье, 12 мая. А вот первых лауреатов премии объявят уже 28 апреля.

Согласно списку, лидером по количеству номинаций стал сериал о работнице британской разведки "Убивая Еву" (Killing Eve). Киноработа представлена в 14 категориях.

BAFTA TV Awards-2019: основной список номинантов

Лучший драматический сериал:

"Телохранитель" (Bodyguard)

"Убивая Еву" (Killing Eve)

"Спаси меня" (Save Me)

"Информатор" (Informer).

Лучший мини-сериал:

"Очень английский скандал" (A Very English Scandal)

"Кири" (Kiri)

"Миссис Уилсон" (Mrs. Wilson)

"Патрик Мелроуз" (Patrick Melrose). 

Лучший ситком:

"Девушки из Дерри" (Derry Girls)

"Мама" (Mum)

"Навеки Салли" (Sally4Ever)

"Стас все сдаст" (Stath Lets Flats). 

Лучшая мужская роль первого плана:

Хью Грант ("Очень английский скандал" / A Very English Scandal)

Ченс Пердомо ("Killed by My Debt")

Лусиан Мсамати ("Кире" / Kiri)

Бенедикт Камбербэтч ("Патрик Мелроуз" / Patrick Melrose). 

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Лучшая женская роль первого плана:

Джоди Кормер ("Убивая Еву" / Killing Eve)

Сандра О ("Убивая Еву" / Killing Eve)

Киле Хоус ("Телохранитель" / Bodyguard)

Рут Уилсон ("Миссис Уилсон" / Mrs. Wilson).

По традиции, кинопремия состоится в Королевском фестивальном зале, а среди приглашенных гостей могут быть герцоги Кембриджские. Лучшие актеры, режиссеры и продюсеры получат награды Virgin Media British Television Awards-2019 и BAFTA TV Awards-2019.

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Кино, Премии, BAFTA, BAFTA 2019, Кинопремии, BAFTA TV Awards-2019.
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