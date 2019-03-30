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Бенедикт Камбербэтч, Ричард Мэдден и Колин Фёрт - грандиозный состав нового фильма

Бенедикт Камбербэтч, Ричард Мэдден и Колин Фёрт - грандиозный состав нового фильма
11:01 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru

Новости культуры: Новый проект оскароносного режиссера Сэма Мендеса может похвастаться впечатляющим актёрским составом.

По сообщениям издания Variety, в военной драме под названием "1917" примут участие Колин Фёрт ("Король говорит!"), Марк Стронг ("Kingsman: Секретная служба"), Ричард Мэдден ("Игра престолов"), а также Бенедикт Камбербэтч ("Доктор Стрэндж").

Постановщик фильмов "Красота по-американски" и "007: Спектр" снимет фильм о Первой мировой войне. Вчера об этом объявили представители студий DreamWorks Pictures и Universal Pictures. По официальным данным, съёмки фильма начнутся уже 1 апреля и пройдут в Великобритании и Шотландии. К основному актёрскому составу присоединятся также Эндрю Скотт, Джордж Маккей, Дэниел Мэйс, Эдриан Скарборо, Дин-Чарльз Чепмен и другие.

Подробности сюжета пока не раскрываются. Сейчас известно, что "1917" расскажет об одном дне двух британских солдат в разгар Первой мировой войны.

Сэм Мендес

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Разработка военного проекта означает возвращение Сэма Мендеса к сотрудничеству со студией DreamWorks. Режиссёр получил премию "Оскар" за свой первый фильм "Красота по-американски", а также снял для студии "Дорогу перемен" и "Проклятый путь". Мендес работает над сценарием совместно с Кристи Уилсон-Кернс, ответственной за сериал "Страшные сказки". Ранее официальная дата премьеры "1917" была назначена на 25 декабря этого года, однако позднее была перенесена на 10 января 2020 года.

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Universal Pictures, Бенедикт Камбербэтч, Сэм Мендес, 1917, Колин Ферт, Ричард Мэдден, DreamWorks Pictures.
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