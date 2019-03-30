В Сети появился новый трейлер фильма "Годзилла 2: Король монстров" (Видео)

Как и в фильме 2014 года, так и в этом фильме, монстр Годзилла должен спасти человеческую расу. Фантастический фильм с впечатляющими спецэффектами и отличным звездным кастом – Верой Фармиго, Ватанабе Кеном, Салли Хокинс, Чарльз Дэнс и другими актерами одобрили фанаты ленты. Производством картины занимается киностудия Warner Bros. Pictures. На кадрах, помимо знаменитого японского монстра, можно увидеть трехголового змея Кинга Гидора, огромного мотылька Мотра и летающего ящера Родана.