Новый сериал "Политик": многообещающее шоу от Netflix

Новости культуры: Комедия Netflix "от создателей "Хора" станет едкой сатирой на американское правительство".

Пока звезде "Богемной рапсодии" Люси Бойнтон пророчат роль принцессы Дианы в третьем и четвертом сезоне сериала "Корона", актриса присоединилась к актерскому составу другого сериала — "Политик".

Коллегой Люси по съемочной площадке будет Гвинет Пэлтроу, чей муж Брэд Фэлчак является одним из сценаристов сериала. "Только Брэд Фэлчак и его интеллектуальная форма письма могли вернуть меня к работе", — обмолвилась основательница Goop, запостив плакат сериала.

"Политик" расскажет историю богатого студента из Калифорнии, который мечтает стать президентом США. Премьера сериала намечена на 27 сентября.