Первый трейлер зомби-комедии Джима Джармуша "Мертвые не умирают" (Видео)

В комедии снялись Билл Мюррей, Адам Драйвер, Тильда Суинтон, Стив Бушеми, Селена Гомес и другие. Кинокомпания Focus Features наконец-то опубликовала первый трейлер предстоящей комедии Джима Джармуша "Мертвые не умирают" или "Убить главного" (The Dead Don't Die). По сюжету фильма, актеры Билл Мюррей, Адам Драйвер и Хлоя Севиньи играют полицейских, которые пытаются спасти городок от нашествия зомби. В числе прочих зомби играют Игги Поп и Том Уэйтс. Также в фильме снялись Тильда Суинтон, Стив Бушеми, Селена Гомес и другие. Кстати, в сети уже есть кадры со съемок фильма, на которых есть Селена Гомес.