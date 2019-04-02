Канал НВО опубликовал новые промо-ролики популярного сериала "Игра престолов"

Канал НВО на своем канале на YouTube опубликовал три новых видео, посвященных финальному сезону сериала "Игра престолов". Одно из них показывает процесс создания сериала, а два – являются тизерами предстоящих эпизодов шоу.
Первый ролик начинается словами Тириона Ланнистера "Мы должны сражаться вместе или умереть". В нем герои готовятся к финальной битве в Винтерфелле. Во втором ролике также показывают подготовку к войне и звучит фраза "Это уходит за пределы верности, это вопрос выживания".
В третьем видео показывают процесс создания полетов драконов, Битвы у Черноводной и других сражений.
Ранее мы сообщали о датах выхода всех серий сериала "Игра престолов".
Телеканал HBO, который производит сериал "Игра престолов", назвал даты выхода и длительность каждого эпизода восьмого, финального, сезона легендарного фэнтези.