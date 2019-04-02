Канал НВО опубликовал новые промо-ролики популярного сериала "Игра престолов"

Новости культуры: Финальный сезон "Игры престолов" выйдет уже 14 апреля.

Канал НВО на своем канале на YouTube опубликовал три новых видео, посвященных финальному сезону сериала "Игра престолов". Одно из них показывает процесс создания сериала, а два – являются тизерами предстоящих эпизодов шоу.

Первый ролик начинается словами Тириона Ланнистера "Мы должны сражаться вместе или умереть". В нем герои готовятся к финальной битве в Винтерфелле. Во втором ролике также показывают подготовку к войне и звучит фраза "Это уходит за пределы верности, это вопрос выживания".

В третьем видео показывают процесс создания полетов драконов, Битвы у Черноводной и других сражений.

Ранее мы сообщали о датах выхода всех серий сериала "Игра престолов".

Телеканал HBO, который производит сериал "Игра престолов", назвал даты выхода и длительность каждого эпизода восьмого, финального, сезона легендарного фэнтези.