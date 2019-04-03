Главный спойлерщик Marvel: Тому Холланду не доверили сценарий "Мстителей" Продюсеры, режиссеры и актеры киновселенной Marvel не раз шутили о том, что исполнитель роли Питера Паркера Том Холланд совершенно не умеет держать рот на замке.