"Джокер": в сети появился первый постер и трейлер фильма (Видео)

Картина посвящена культовому суперзлодею комиксов DC. Лента не будет входить в основную киновселенную DC.
Главный герой ленты – Артур Флек, комедиант, от которого отвернулось общество. Он постепенно теряет рассудок и становится злодеем. Режиссером и автором сценария выступил Тодд Филлипс, известный по комедийной трилогии "Мальчишник в Вегасе".
Также, режиссер опубликовал первый постер фильма "Джокер". Фото он разместил в своем Instagram.
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Главную роль исполнил трехкратный номинант на "Оскар" Хоакин Феникс. В американский прокат фильм выйдет 4 октября.