"Джокер": в сети появился первый постер и трейлер фильма (Видео)

Новости культуры: На Youtube-канале Warner Bros. Pictures опубликован первый полноценный трейлер фильма "Джокер"

Картина посвящена культовому суперзлодею комиксов DC. Лента не будет входить в основную киновселенную DC.

Главный герой ленты – Артур Флек, комедиант, от которого отвернулось общество. Он постепенно теряет рассудок и становится злодеем. Режиссером и автором сценария выступил Тодд Филлипс, известный по комедийной трилогии "Мальчишник в Вегасе".

Также, режиссер опубликовал первый постер фильма "Джокер". Фото он разместил в своем Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Teaser trailer tomorrow. #JokerMovie Публикация от Todd Phillips (@toddphillips1) 2 Апр 2019 в 8:34 PDT

Главную роль исполнил трехкратный номинант на "Оскар" Хоакин Феникс. В американский прокат фильм выйдет 4 октября.