Выборы Президента 2019
Скачать
Среда, 03.04.2019
"Даю вам 24 часа": Зеленский вызвал Порошенко на дебаты
"Даю вам 24 часа": Зеленский вызвал Порошенко на дебаты
"Нафтогаз" подсчитал сумму долга контрагентов
"Нафтогаз" подсчитал сумму долга контрагентов
Динамо вырвало победу у Зари, проигрывая 2:0
Динамо вырвало победу у Зари, проигрывая 2:0
Harry & Meghan: первый трейлер к фильму о принце Гарри и Меган Маркл (Видео)
Harry & Meghan: первый трейлер к фильму о принце Гарри и Меган Маркл (Видео)

"Джокер": в сети появился первый постер и трейлер фильма (Видео)

"Джокер": в сети появился первый постер и трейлер фильма (Видео)
20:11 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: instagram

Новости культуры: На Youtube-канале Warner Bros. Pictures опубликован первый полноценный трейлер фильма "Джокер"

Картина посвящена культовому суперзлодею комиксов DC. Лента не будет входить в основную киновселенную DC.

Главный герой ленты – Артур Флек, комедиант, от которого отвернулось общество. Он постепенно теряет рассудок и становится злодеем. Режиссером и автором сценария выступил Тодд Филлипс, известный по комедийной трилогии "Мальчишник в Вегасе".

Также, режиссер опубликовал первый постер фильма "Джокер". Фото он разместил в своем Instagram.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Teaser trailer tomorrow. #JokerMovie

Публикация от Todd Phillips (@toddphillips1)

В сети показали первое превращение нового Джокера (Видео)

Главную роль исполнил трехкратный номинант на "Оскар" Хоакин Феникс.  В американский прокат фильм выйдет 4 октября.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кино, Фильм, Хоакин Феникс, Трейлер, Тодд Филлипс, Warner Bros. Pictures, DC, Постер, Джокер, Суперзлодей, киновселенная DC.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Команда Зеленского выдвинула ряд требований к Порошенко
02 Гороскоп на сегодня, 3 апреля 2019: все знаки Зодиака
03 До 15° тепла и снег с дождем: в Украине немного похолодает
04 В Украине будет испытано новейшее ракетное вооружение
05 Приметы и обряды на 3 апреля – Кирилл Катаник, Фомин день
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Синоптик рассказал, какой будет погода в Украине на Пасху
Синоптик рассказал, какой будет погода в Украине на Пасху
В НАТО назвали ключевой момент в ситуации с ДРСМД
В НАТО назвали ключевой момент в ситуации с ДРСМД
Доходы населения Украины выросли на более 21%
Доходы населения Украины выросли на более 21%
Меган Маркл запретили надевать тиару принцессы Дианы
Меган Маркл запретили надевать тиару принцессы Дианы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь