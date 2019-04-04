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Ушел из жизни создатель фильма "Кин-дза-дза"

Ушел из жизни создатель фильма "Кин-дза-дза"
15:47 Сегодня Телеграф по материалам сайта znaj.ua www.svoboda.org

Новости культуры: Сегодня, 4 апреля, не стало знаменитого режиссера фильмов "Кин-дза-дза", "Афоня" и "Мимино". Ему было 88 лет.

Его фильмы были хитами в Советском Союзе: "Я шагаю по Москве", "Джентльмены удачи", "Осенний марафон", "Мимино" и "Кин-дза-дза", завоевали сердца зрителей на долгие годы. Легендарный создатель любимых картин Георгий Данелия умер от остановки сердца.

В последнее время у Георгия Николаевича ухудшилось здоровье. У него обнаружили эмфизему легких, а специалисты определили ее как онкологическое образование. Кинорежиссер практически не выходил из дома. В феврале он был госпитализирован в тяжёлом состоянии с воспалением лёгких. 24 февраля врачи ввели его в искусственную кому.

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Данелия родился в 1930 году в Тбилиси. Учился на архитектора, но интерес к кино перевесил и Георгий Николаевич вступил на Высшие режиссерские курсы. Свою первую полнометражную картину в качестве режиссера он снимает в 1960 году. Его картина под названием "Сергей" повествует о не простых отношениях отца и сына. После дебюта режиссер снимет более 20 картин, сыграв в некоторых из них эпизоды.

Данелия получил звание народного артиста СССР, был членом Союза кинематографистов СССР и академиком Российской академии кинематографических искусств "Ника". С 2003 года возглавлял «оФнд Георгия Данелия сохранения традиций и развития нового кино".

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Кино, Фильм, Умер, Режиссер, Автор, Данелия, Альманах-2019, Мимино, Афоня.
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