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В Сети появился новый трейлер фильма "Шазам!" с Захари Ливайем (Видео)
В Сети появился новый трейлер фильма "Шазам!" с Захари Ливайем (Видео)

В Сети появился новый трейлер фильма "Шазам!" с Захари Ливайем (Видео)

В Сети появился новый трейлер фильма "Шазам!" с Захари Ливайем (Видео)
16:23 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости культуры: В режиссерское кресло новой киноленты по мотивам DC Comics сел Дэвид Ф. Санберг, а главные роли сыграли Ливай и Марк Стронг.

По сюжету фильма, 14-летний Билли Бэтсон, который воспитывался на улице, открыл в себе удивительные возможности. Он может превращаться во взрослого супергероя Шазама, которого играет Захари Ливай.

Эту особенность парень получил от древнего волшебника. Герой, в которого превращается Билли, обладает невероятной внешней красотой, однако 14-летний ребенок в душе позволяет Шазаму делать то, что делал бы каждый парень его возраста, получив такие супервозможности. Однако совсем скоро его веселье завершатся и ему придется овладеть своими навыками, чтобы выстоять в ожесточенной борьбе со смертоносными силами зла под руководством Доктора Таддеуса Сивана, которого играет Марк Стронг.

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Мировая премьера фильма "Шазам" состоялась 25 марта, а вот в Украине его можно увидеть уже сегодня, 4 апреля 2019 года.

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Все по теме:

Видео, Новый трейлер, Марк Стронг, Shazam, Супергерой Шазам, Захари Ливай.
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