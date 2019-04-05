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Полцарства за "Мстителей": билеты на сеанс достигают 15 тысяч долларов

Полцарства за "Мстителей": билеты на сеанс достигают 15 тысяч долларов
17:21 Сегодня Телеграф YouTube

Новости культуры: В зависимости от штата, в кинотеатре которого будет показ фильма "Мстители: Финал", стоимость билетов колеблется от 600 долларов до 25 тысяч.

На одной из популярных американских торговых площадок цены на сеанс "Мстителей" зашкаливают. И все потому, что спекулянты поспешили выкупить их заранее.

Теперь пользователи, желающие побывать на показе новых "Мстителей", должны будут побороться за место в кинозале. О ценах речь не идет. Ведь по информации американского издания, стоимость одного билета стартует от 600 долларов. И этом в случае, если на него не будет претендовать никто. С ним посмотреть премьеру можно будет в штате Иллинойс.

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Жителям Аризоны и Арканзаса придется выложить за зрелищную картину меньше, чем проживающим в Нью-Йорке. Один билет на 3D-показ в этом городе предлагается за 7500 долларов. Но пока его только просматривают, желающих купить его пока нет. Одному счастливчику удалось отхватить два пропуска на сеанс 28 апреля за 5 тысяч долларов. Похожие торги на сайте уже закрыты.

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Повышение цен на следующие не премьерный показы могут расти, предполагается в источнике. Во всех популярных театрах места на сеансы  распроданы, но фанаты все же просматривают сайт на наличие редких свободных билетов. Ожидается, что "Мстители:Финал" станет одной из самых прибыльных картин, ведь предыдущая часть франшизы смогла собрать кассу в размере 250 млн долл. только за первые выходные.

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