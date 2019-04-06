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"Только чудо": певица Lama снялась в новом украинском фильме

"Только чудо": певица Lama снялась в новом украинском фильме
12:21 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости культуры: Популярная певица Наталья Дзенькив, которая является неизменной вокалисткой группы Lama, решила воплотить свою детскую мечту.

Звезда снялась в рождественском кино "Только чудо", премьера которого запланирована на конец 2019 года.

Как призналась Наталья Дзенькив - это дебютная ее роль. Сами съемки недавно завершились, а сейчас идет монтаж фильма "Только чудо".

Вокалистка группы Lama откровенно призналась, что участие в киноленте была для нее волнующим, поэтому этот опыт она точно запомнить надолго. В рождественско-новогоднем фильме "Только чудо" Наталья Дзенькив перевоплотилась в снежную королеву и примерила эффектный костюм.

"Это была очень удачная для меня роль, я с детства мечтала быть снежной королевой. Такая мечтательница была, да и сейчас такой же осталась (смеется). С детства очень любила сказки, на бумаге воссоздавала эти образы. Поэтому эта роль была для меня очень родной. Как-то вообще все очень быстро отснялось. И впечатление остались просто фантастические. Это для меня был важный шаг, потому что в кино я раньше никогда не снималась. И даже волновалась перед тем", – рассказала вокалистка группы Lama.

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Кроме этого, зрители смогут услышать в фильме творчество группы Lama. В частности, песня "Привіт, привіт" стала саундтреком к киноленте.

"Наша композиция "Привіт, привіт" станет саундтреком к этому фильму. Песня и по тексту, и по мелодии очень подходит к нему",– добавила Наталья Дзенькив.

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Кино, Кинематограф, Дебют, Украинское кино, Лама, Только чудо.
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