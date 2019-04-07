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Гройсман раскрыл дату выхода в прокат фэнтези фильма "Полина и тайна киностудии"

Гройсман раскрыл дату выхода в прокат фэнтези фильма "Полина и тайна киностудии"
14:16 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости культуры: Фильм в жанре украинского фэнтези "Полина и тайна киностудии" выйдет в прокат летом 2019 года.

В августе 2019 года выйдет в прокат фильм в жанре украинско-бельгийско-французского фэнтези "Полина и тайна киностудии", который создан при поддержке правительства Украины, сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"В прокат лента выйдет 22 августа 2019 года. Это сюжет украинско-бельгийско-французского фэнтези "Полина и тайна киностудии". Лента создана при поддержке правительства - на ее производство было выделено 10,8 млн грн", - написал В.Гройсман на странице в Facebook.

Также он добавил, что "за киноэкраном существует другой мир, где персонажи фильмов живут настоящей жизнью. Попасть туда можно через волшебную киностудию, которую должна получить в наследство 11-летняя девочка Полина. Ей грозит опасность и единственное, что остается - бежать в таинственное путешествие кинолентами".

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В.Гройсман отметил, что в фильме задействованы как украинские, так и европейские актеры. В частности, звезда французского кино Жан Рено и украинский спортсмен Василий Вирастюк.

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Фильм, Фэнтези, Владимир Гройсман, Полина и тайна киностудии.
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