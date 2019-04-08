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Ушла из жизни знаменитая "девушка" Джеймса Бонда - актриса Надя Регин

Ушла из жизни знаменитая "девушка" Джеймса Бонда - актриса Надя Регин
19:07 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новости культуры: Умерла знаменитая голливудская актриса сербского происхождения Надя Регин.

На время смерти одной из девушек Джеймса Бонда было 87 лет.

Печальной вестью поделились представители популярной франшизы на официальной странице в Twitter. Сейчас причин смерти 87-летней Нади Регин не разглашают.

"С сожалением узнали о смерти Нади Регин. Мыслями в это печальное время мы с ее семьей и друзьями", – написали представители франшизы о Джеймсе Бонде.

В Британии умерла звезда фильма о Джеймсе Бонде

Как известно, сербская актриса Надя Регин дважды появлялась в фиильмах о специальном агенте Джеймсе Бонде. В 1963 году звезда исполнила роль любовницы шпиона Керима Бея в фильме "Из России с любовью", а уже через год покоряла зрителей в фильме "Голдфингер". В последнем Надя Регин сыграла роль танцовщицы Бониты, которая соблазняет суперагента Джеймса Бонда. Партнером по съемочной площадке был легендарный Шон Коннери, сыгравший "агента 007".

Помимо этих ролей, которые принесли Наде Регин известность в Голливуде, звезда приняла участие в съемках более 40 телепроектов. В частности, актриса появилась в фильмах и сериалах "Волшебный меч", "Соло для Воробья", "Мертвая хватка", "Святой", "Театр в кресле", "Диксон из Док Грин", "Тайны Эдгара Уоллеса" и "Опасный человек".

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Актриса, Смерть, Ушла из жизни, Альманах-2019, Надя Регин.
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