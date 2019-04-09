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Netflix сделал документальный фильм о Бейонсе (Видео)

Netflix сделал документальный фильм о Бейонсе (Видео)
11:53 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Facebook

Новости культуры: Премьера фильма состоится 17 апреля на Netflix.

Стриминговый сервис Netflix снял документальную киноленту о знаменитой певице Бейонсе. В фильме под названием Homecoming by Beyonce ("Возвращение домой: фильм о Бейонсе") показаны эксклюзивные фрагменты из ее большого концерта на фестивале Coachella. Первый трейлер, в котором также показаны ее младшие дети, уже доступен к просмотру в сети. Документальные фильмы о знаменитостях приобретают все большую популярность, так как только там мы можем увидеть живые кадры из жизни тех, кто всегда имеет идеальный вид в кадре. Так, Netflix снял фильм об одной из самых популярных певиц современности – Бейонсе. Первый трейлер к кинокартине уже появился на YouTube-канале компании. В фильме покажут эксклюзивные видеоролики и закулисные кадры масштабного фестиваля Coachella, на котором Бейонсе исполнила 26 песен. Также в ленту попали моменты из личной жизни певицы, видео с репетиции и редкие эпизоды с ее младшими детьми.

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Все по теме:

Фильмы, Кино, Трейлер, Смотреть, Netflix, Фильм о Бейонсе, Homecoming by Beyonce.
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