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Среда, 10.04.2019
"Исторические" фильмы, по которым точно не стоит учить историю
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"Исторические" фильмы, по которым точно не стоит учить историю

Нет ничего более привлекающего внимания, чем фильмы, основанные на реальных событиях. Истории о реальных людях, местах или событиях, сильно интересуют зрителей. Драматизация событий делает художественные фильмы более увлекательной формой обучения истории, чем документальный фильм или энциклопедия. Прошлое просто захватывает нас. Но как часто мы задумываемся о том, что видим на экранах. А на самом деле не каждый аспект в фильмах — правда. Персонажи выдумываются, удаляются или изменяются по усмотрению сценаристов и режиссеров. Драматические моменты или последовательность действий преувеличены. Счастливые концовки могут быть даже там, где в реальности произошел грустный финал. Несмотря на обман, на выдумки и иллюзии, нам все равно нравятся такие фильмы и мы подспудно воспринимаем действие на экране как историческую правду. Тем не менее, может быть весело отметить несколько наиболее катастрофических неудач в таких фильмах. Вот список 10 наиболее исторически неверных фильмов.
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