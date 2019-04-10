Появились фото Джуд Лоу на съемках "Нового папы" в Венеции

Новости культуры: Подробности второго сезона все еще держатся в секрете. Премьера новых эпизодов ожидается этой осенью.

Джуд Лоу продолжает радовать поклонников. Только недавно зрители видели в его в успешном кинокомиксе "Капитан Марвел", а теперь рискуют открыть рот от удивления, увидев снимки со съемочной площадки "Нового папы" в Венеции. 46-летний актер предстал на фотографиях папарацци в белоснежных плавках и продемонстрировал прекрасную фигуру.

Второй сезон сериала "Молодой папа" выйдет на экраны под названием "Новый папа" и уже обещает быть весьма интересным и провокационным. На это намекают фотографии, которые удалось сделать папарацци на этой неделе. На них Джуд Лоу в одних плавках уверенно идет вдоль берега моря под руку с партнершей по съемкам Людивин Санье. Судя по снимкам, актер успел не только прогуляться по пляжу, но и зайти в воду, а также пройтись через ряд кидающих мячи девушек.

Канал HBO сразу продлил "Молодого папу" на второй сезон, но из-за занятости режиссера и Джуда Лоу съемки откладывались до 2019 года. Когда создатели сообщили, что сезон будет называться "Новый папа", многие усомнились в том, что актер вернется к своей роли в шоу. Однако теперь об этом можно не беспокоиться, а вместо этого порадоваться, что к актерскому составу присоединился Джон Малкович.