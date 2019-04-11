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Четверг, 11.04.2019

Вспоминаем детство: Новый "Король Лев" - первый трейлер (Видео)

Walt Disney Studios взялась переснимать свои лучшие мультфильмы — в прокат уже выходили "Дамбо" и "Красавица и чудовище", а сейчас компания готовит ремейки "Аладдина" и "Короля Льва". Сегодня Disney представила трейлер истории о Симбе. Напоминаем, что новый "Король Лев" придерживается оригинального сюжета. Действие происходит в африканской саванне. У короля зверей, льва Муфасы, рождается сын Симба. Брат Муфасы, Шрам, предаёт родню, чтобы стать правителем. Симбе предстоит завести новых друзей и вернуть себе то, что принадлежит ему по праву. Постановщик ремейка — Джон Фавро (Jon Favreau), режиссёр "Книги джунглей" и первых двух частей "Железного человека".
stopgame.ru
Фото: Скриншот
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Фильм, Трейлер, Король Лев, Walt Disney Studios.
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