Как покемоны кастинг проходили: Новый трейлер "Детектива Пикачу" (Видео)

А вы знали, что покемоны тоже проходят кастинг на роли в фильме "Покемон. Детектив Пикачу", прямо как люди? Кинокомпания Warner Bros. Pictures спешит убедить вас в этом в новом трейлере. В ролике показывают как уже представленных ранее покемонов вроде Джигглипаффа, Иви, Чаризарда и Сквиртла, так и не встречавшихся в предыдущих трейлерах — в их числе Снизел, Лайпард, Тортерра и Раффлет. Напомним, что "Детектив Пикачу" расскажет о 21-летнем парне по имени Тим, отправившемся на поиски пропавшего отца. На помощь главному герою приходит знаменитый жёлтый зверёк, сыгранный Райаном Рейнольдсом (Ryan Reynolds; "Дэдпул") — за русский дубляж персонажа отвечает, разумеется, Пётр Гланц. Роль Тима исполняет Джастис Смит (Justice Smith; "Отжиг"). Режиссёром картины выступает Роб Леттерман (Rob Letterman; "Монстры против пришельцев", "Подводная братва"). За сценарий отвечают Алекс Хирш (Alex Hirsch; "Гравити Фолз") и Николь Перлман (Nicole Perlman; "Стражи Галактики").