Ушел из жизни актер Геннадий Фролов

Новости культуры: Знаменитый Народный артист России Геннадий Алексеевич Фролов скончался на 82-ом году жизни.

Вечером в среду, 10 апреля, умер Народный артист России Геннадий Фролов. Трагическую новость сообщили на официальном сайте московского театра Современник, одной из первых звезд которого и стал Фролов.

Фролов сразу стал одним из ведущих актеров "Современника". За 58 лет службы в театре он сыграл десятки блистательных ролей, среди которых – Лопахин и Симеонов-Пищик в "Вишневом саде", Кулыгин в "Трех сестрах", Ляпкин-Тяпкин в "Ревизоре", Ильин в "Пяти вечерах", Генерал в "Голом короле", Досберген Мустафаев в "Восхождении на Фудзияму", Василий Кузякин в спектакле "Любовь и голуби" и многие другие.

В "Современнике" отметили, что актер выходил на сцену до последних дней жизни, несмотря на преклонный возраст и неважное самочувствие.

"У нас очень горькая потеря. Сегодня, 10 апреля 2019 года, на 82-м году жизни скончался Геннадий Алексеевич Фролов. Народный артист страны, один из первых актеров Современника, человек, который строил этот театр, посвятил ему всю жизнь и вложил свое сердце. Современник по праву был его домом, ведь вместе с ним в театре работали его жена и дочь – актрисы Елена Миллиоти и Дарья Фролова. Дорогие Елены Юрьевна и Даша, мы с вами, примите наши глубокие соболезнования", – написано на сайте.

Также сообщили, что прощание с артистом состоится в воскресенье, 14 апреля.