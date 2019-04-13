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Суббота, 13.04.2019
"Крестный отец": 15 малоизвестных фактов об эпичной криминальной драме
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"Крестный отец": 15 малоизвестных фактов об эпичной криминальной драме

Эпичная гангстерская сага "Крестный отец" считается одним из лучших фильмов всех времен. Этот фильм цитировали, ему подражали и им восхищались. Превосходный, яркий сюжет, гениальная режиссура Копполы, потрясающая игра Аль Пачино и Марлона Брандо, великолепная музыка - все это сделало фильм "Крестный отец" незабвенным.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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Фильм, Факты, Крестный отец, Драма, Криминальная драма.
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