"Крестный отец": 15 малоизвестных фактов об эпичной криминальной драме Эпичная гангстерская сага "Крестный отец" считается одним из лучших фильмов всех времен. Этот фильм цитировали, ему подражали и им восхищались. Превосходный, яркий сюжет, гениальная режиссура Копполы, потрясающая игра Аль Пачино и Марлона Брандо, великолепная музыка - все это сделало фильм "Крестный отец" незабвенным.