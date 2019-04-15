У "Лары Крофт" с Алисией Викандер будет сиквел (Видео)

"Ребут" франшизы о Ларе Крофт, героини популярной серии видео игр, не показал сколько-нибудь впечатляющих результатов в прокате, однако по какой-то причине студия MGM все-таки дала "зеленый свет" съемкам сиквела. Главную героиню вновь сыграет Алисия Викандер, самоотверженно тренировавшаяся для роли Лары Крофт в 2017 году, а вот сценариста в сиквеле заменят – сценарий продолжения пишет Эми Джамп, в послужном списке которой в качестве сценариста – ровно 5 фильмов (в том числе "Высотка" с Томом Хиддлстоном и "Перестрелка" с Арми Хаммером и Киллианом Мерфи). Первый фильм вышел в прошлом, 2018 году и при бюджете в 94 миллиона долларов собрал "на родине", в Штатах, всего 58 миллионов – практически провал, но "Лару Крофт" спас международный прокат (в первую очередь Китай). Итоговые кассовые сборы фильма составили 274 миллиона долларов.