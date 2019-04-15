Скачать
Понедельник, 15.04.2019
В ООС провели масштабные учения по противовоздушной обороне на "отлично"
Украина провела масштабные военные учения
Второй тур выборов: ЦИК передала бюллетени на заграничные участки
Второй тур выборов: ЦИК передала бюллетени на заграничные участки
Ломаченко рассказал, когда вернется на ринг
Ломаченко рассказал, когда вернется на ринг
SpaceX поможет NASA защитить Землю от астероидов
SpaceX поможет NASA защитить Землю от астероидов

Опубликован трейлер эпизода "Игра престолов" 8 сезон 2 серия

Опубликован трейлер эпизода "Игра престолов" 8 сезон 2 серия
11:33 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Facebook

Новости культуры: Премьера второй серии состоится 21 апреля в США и 22 апреля в Украине.

Телеканал HBO выложил в сеть трейлер второго эпизода восьмого сезона "Игры престолов" под названием Death has many faces ("Смерть имеет много лиц"). 

Соответствующее видео телеканал HBO опубликовал на своем канале в YouTube несколько часов назад.

2 серия сериала "Игра престолов 

" выйдет на экраны 21 апреля 2019 года и в ночь на 22 апреля ее смогут увидеть в Украине все, кто будет иметь доступ к одному из двух видеосервисов – OLL.TV или MEGOGO. Именно они предоставляют доступ зрителям к продукции HBO. Второй эпизод фэнтезийной саги продлится ориентировочно 58 минут.

"Игра престолов": когда премьера финального сезона в Украине

Создатели сериала "Игра престолов" в тизере рассказывают, как во втором эпизоде семья Старков вспоминает бесчинства семьи Ланнистеров, показывая этим свое недоверие и некоторое пренебрежение к братьям Тириону и Джейми Ланнистерам, которые прибыли в Вестерос. В то же время в стенах замка на севере Вестероса Джон Сноу вместе со своими собратьями готовится к наступлению Короля Ночи с армией белых ходоков. Тормунд, друг Джона Сноу, говорит, что они придут "Завтра к восходу солнца" (Before the sun comes up tomorrow).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кино, Игра престолов, Смотреть, Игра престолов 8 сезон, 8 сезон Игра престолов, 2 серия 8 сезона Игра престолов, 2 серия Игра престолов.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Заморозки и дожди: синоптики рассказали, когда придет потепление
02 Приметы и обряды на 15 апреля – День святого Тита (Ледолома)
03 Гороскоп на сегодня, 15 апреля 2019: все знаки Зодиака
04 Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (15.04 - 21.04)
05 Отчет ОБСЕ: В ОРДЛО опять фиксируют наличие тяжелой техники
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Киев остановился в масштабных пробках: карта
Киев остановился в масштабных пробках: карта
На Украину надвигаются сильные заморозки
На Украину надвигаются сильные заморозки
В украинских хранилищах увеличились запасы газа
В украинских хранилищах увеличились запасы газа
Опубликован трейлер эпизода &quot;Игра престолов&quot; 8 сезон 2 серия
Опубликован трейлер эпизода "Игра престолов" 8 сезон 2 серия
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь