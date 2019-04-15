Опубликован трейлер эпизода "Игра престолов" 8 сезон 2 серия

Новости культуры: Премьера второй серии состоится 21 апреля в США и 22 апреля в Украине.

Телеканал HBO выложил в сеть трейлер второго эпизода восьмого сезона "Игры престолов" под названием Death has many faces ("Смерть имеет много лиц").

Соответствующее видео телеканал HBO опубликовал на своем канале в YouTube несколько часов назад.

2 серия сериала "Игра престолов

" выйдет на экраны 21 апреля 2019 года и в ночь на 22 апреля ее смогут увидеть в Украине все, кто будет иметь доступ к одному из двух видеосервисов – OLL.TV или MEGOGO. Именно они предоставляют доступ зрителям к продукции HBO. Второй эпизод фэнтезийной саги продлится ориентировочно 58 минут.

Создатели сериала "Игра престолов" в тизере рассказывают, как во втором эпизоде семья Старков вспоминает бесчинства семьи Ланнистеров, показывая этим свое недоверие и некоторое пренебрежение к братьям Тириону и Джейми Ланнистерам, которые прибыли в Вестерос. В то же время в стенах замка на севере Вестероса Джон Сноу вместе со своими собратьями готовится к наступлению Короля Ночи с армией белых ходоков. Тормунд, друг Джона Сноу, говорит, что они придут "Завтра к восходу солнца" (Before the sun comes up tomorrow).