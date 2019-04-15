Это волнует всех: 10 вопросов к последнему сезону "Игры престолов"

Ночью 14 апреля на телеканале HBO состоялась премьера первой серии 8 сезона "Игры престолов", выхода которой поклонники саги ждали почти два года. Всего в этом сезоне ожидается 6 эпизодов средней продолжительностью от 54 до 82 минут. Фанаты искренне надеются, что за это время создатели сериала успеют ответить на все мучащие их вопросы. Список основных вопросов к 8 сезону "Игры престолов" вы можете увидеть далее.