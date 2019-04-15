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Понедельник, 15.04.2019
Это волнует всех: 10 вопросов к последнему сезону "Игры престолов"
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Это волнует всех: 10 вопросов к последнему сезону "Игры престолов"

Ночью 14 апреля на телеканале HBO состоялась премьера первой серии 8 сезона "Игры престолов", выхода которой поклонники саги ждали почти два года. Всего в этом сезоне ожидается 6 эпизодов средней продолжительностью от 54 до 82 минут. Фанаты искренне надеются, что за это время создатели сериала успеют ответить на все мучащие их вопросы. Список основных вопросов к 8 сезону "Игры престолов" вы можете увидеть далее.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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Сериал, Игра престолов, Game of Thrones, 8 сезон.
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