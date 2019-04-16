Где снялись актеры "Игры престолов" сразу после смерти их персонажей в сериале

«Игра престолов» имеет репутацию сериала, убивающего своих персонажей направо и налево, но актеры, которые были вынуждены прекратить съёмки в сериале из-за этого события, похоже, не испытывают проблем с поиском работы после «Игры престолов». Мы расскажем вам о первых ролях, которые бывшие участники актерского состава «Игр», получили после того, как покинули сериал. У них все хорошо.