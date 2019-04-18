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Новый трейлер фильма "Форсаж: Хоббс и Шоу" облетел весь интернет (Видео)

Новый трейлер фильма "Форсаж: Хоббс и Шоу" облетел весь интернет (Видео)
17:39 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости культуры: Спин-офф "Форсажа" абсолютно уверен в себе, поэтому представляет вниманию зрителей расширенный трейлер будущей ленты.

То ли зрителям показали весь фильм в одном ролике, то ли им предстоит увидеть гораздо больше, но на экране теперь больше погонь и взрывов, больше шуток, больше Идриса Эльбы, а также мамы героев Дуэйна Джонсона и Джейсона Стэйтема.

По сюжету сестра Декарда Шоу (Джейсон Стэйтем) в исполнении Ванессы Керби крадет у главного злодея картины (Идрис Эльба) некий вирус, способный уничтожить половину человечества. "Черный супергерой" отправляется на поиски украденного, и теперь агенту Хоббсу (Дуэйн Джонсон) предстоит объединиться с семейством Шоу, чтобы одолеть антагониста и спасти мир. Для этого команде понадобятся не только самые быстрые автомобили и самое мощное оружие, но также и помощь мам главных героев, одну из которых сыграла Хелен Миррен. Юмор, фантастика, погони и традиции маори в достойном наследнике популярной франшизы - "Форсаж: Хоббс и Шоу".

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Премьера фильма состоится 1 августа.

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Дуэйн Джонсон, Форсаж, Новый трейлер, Идрис Эльба, Джейсон Стейтем, Спин-офф "Форсажа", Форсаж: Хоббс и Шоу.
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