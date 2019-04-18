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"Каннский фестиваль 2019": Украинский фильм попал в список номинантов

"Каннский фестиваль 2019": Украинский фильм попал в список номинантов
22:06 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости культуры: Представители Каннского фестиваля 2019, который состоится в этом году 72 раз подряд, объявили список номинантов.

Среди заявленных работ также присутствует и украинская лента EVGE ("Домой") крымскотатарского режиссера Наримана Алиева.

Одними из первых об очередном достижении украинского кино сообщили сам режиссер и Государственное агентство Украины по вопросам кино в Facebook.

Сам крымскотатарский режиссер Нариман Алиев является автором трилогии "Крымские истории" (короткий метр). Одним из его достижений является также создание фильма SENSIZ ("Без тебя") 2016, который был представлен в рамках Generation 14+ на Берлинском кинофестивале. В новом фильме EVGE говорится об истории крымского татарина Мустафы, сына которого отправляются жить в Киев после аннексии Крыма.

Главные роли исполнили знаменитые украинские актеры - Ахтем Сеитаблаев и Рэмзи Билялов. Продюсером ленты выступил Владимир Яценко, который ранее продюсировал фильм "Дикое поле" по мотивам романа Сергея Жадана. Производством режиссерской работы Алиева занималась кинокомпания Limelite.

Кадр из фильма "Домой"

Международный Каннский кинофестиваль уже меньше, чем за месяц отгремит в курортном городе Канны. Кинособытие с 14 по 25 мая традиционно посетят лучшие представители Голливуда и европейского кинематографа. Следовательно, за несколько недель до фестиваля организаторы обнародовали список заявленных кинолент.

В конкурсную программу международного Каннского кинофестиваля 2019 года вошли 19 картин. За главную "Золотую пальмовую ветвь" поборются картины Педро Альмодовара, Ксавье Долана, братьев Жан-Пьер Люка Дарденнов, Терренса Малика и другие. Фестиваль, в частности, откроет кинолента The Dead don'T Die режиссера Джима Джармуша.

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В программе "Особый взгляд" представлено 16 кинолент, среди которых есть украинская - под названием EVGE режиссера Наримана Алиева. Кинокартина рассказывает историю крымского татарина Мустафы, двое сыновей которого отправились жить в Киев после аннексии Крыма.

Во внеконкурсной программе покажут 5 фильмов, на специальных показах - 6, и на полуночных - 1 фильм. Полный список фильмов вы можете посмотреть на официальном сайте Каннского фестиваля.

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Канны, Номинанты кинопремии, Каннский фестиваль 2019, Украинский фильм "Домой", EVGE.
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