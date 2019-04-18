Опубликован новый трейлер фильма "Люди Икс: Темный Феникс" (Видео)

Новости культуры: В украинский прокат фильм выйдет 6 июня.

Студия 20th Century Fox на своем канале на YouTube опубликовала новый трейлер фильма "Люди Икс: Темный феникс", главную роль в котором сыграла Софи Тернер.

Картина расскажет о Джин Грей, в которую вселяется Темный Феникс - инопланетное существо, которое способно уничтожить мир. В ролике можно увидеть, как Джин впервые сталкивается с Фениксом во время миссии Людей Икс по спасению астронавтов.

Роли в фильме исполнили также Дженнифер Лоуренс, Джеймс МакЭвой, Оливия Манн, Джессика Честейн, Майкл Фассбендер и другие. В украинский прокат картина выйдет 6 июня.