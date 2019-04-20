"Игра престолов" 8 сезон: важные моменты в первой серии, которые вы могли пропустить

14 апреля поклонники сериала "Игра престолов", наконец, увидели первую серию 8-го сезона, которую они ждали больше года! Сложно представить их волнение на время просмотра. И учитывая это, не удивительно, что многие фанаты пропустили несколько важных моментов, представленных в эпизоде.