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Суббота, 20.04.2019
"Игра престолов" 8 сезон: важные моменты в первой серии, которые вы могли пропустить
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"Игра престолов" 8 сезон: важные моменты в первой серии, которые вы могли пропустить

14 апреля поклонники сериала "Игра престолов", наконец, увидели первую серию 8-го сезона, которую они ждали больше года! Сложно представить их волнение на время просмотра. И учитывая это, не удивительно, что многие фанаты пропустили несколько важных моментов, представленных в эпизоде.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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