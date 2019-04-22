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Стало известно, что "Игра престолов" 8 сезон 2 серия появилась в сети до официальной премьеры

Стало известно, что "Игра престолов" 8 сезон 2 серия появилась в сети до официальной премьеры
10:39 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Facebook

Новости культуры: После выпуска 1 серии поклонники неожиданно получили возможность увидеть следующий эпизод еще до его официальной премьеры.

Недавно стартовал показ восьмого, заключительного сезона одного из самых популярных сериалов современности "Игра престолов".

Поклонники сериала "Игра престолов" не смогли дождаться официальных премьер от авторов, поскольку новый эпизод появляется в сети раз в неделю, поэтому купили подписку на весь 8 сезон. Однако из-за их неосмотрительности неизданные серии смогли увидеть и другие пользователи сети Интернет.

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Поклонники из Германии, которые купили подписку и получили доступ к не вышедшим эпизодам, сразу после появления первой серии имели возможность увидеть продолжение. Вскоре второй фрагмент появился на сайте, что имеет название Reddit, а впоследствии и на других ресурсах. Позже ссылки на загрузку появились и на множестве торрент-сайтов, однако HBO увидели утечку и смогли ликвидировать спойлеры, которые наводнили сеть за 6 часов до официального выпуска серии.

Как сообщалось ранее, Похоже, апрель будет проходить под девизом "ни дня без "Игры престолов"" – настолько много информации о финале сериала появляется ежедневно после многих месяцев затишья.

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